РИАМО - 25 дек. Для стажеров правительства Московской области в онлайн-формате прошел конкурс «Я и государственная служба», говорится в сообщении пресс-службы управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Подмосковья.

«Участники — свыше 40 человек: стажеры-конкурсанты, конкурсная комиссия, приглашенные гости и организаторы от управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Московской области», — отмечается в материале.

Для участия в конкурсе стажеры подготовили выступления, в которых рассказали о работе, которая была проделана за три месяца, в том числе дистанционно; об особенностях адаптации на государственной службе; об актуальных проблемах, существующих на государственной службе, и предложили возможные пути их решения.

Выступления ребят оценивала конкурсная комиссия. В ее состав вошли руководители различных министерств и ведомств правительства области. Комиссия оценивала качество докладов, оформления презентаций, четкость выводов и грамотность изложения, качество ответов на вопросы. Кроме того, важно было услышать свежие идеи, которые помогут в развитии государственной службы Подмосковья.

На мероприятии стажеры могли пообщаться с представителями органов государственной власти региона. Около 30% стажеров стабильно трудоустраиваются в подразделения правительства региона после стажировки.

Первое место в конкурсе завоевали с результатом 102 балла студент МГЮА имени О.Е. Кутафина Вадим Белобородов и студентка Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева Ксения Селецкая.

На втором месте оказалась студентка Финансового университета при правительстве РФ Инна Тюленева с 101 баллом. А на третьем — студент РАНХиГС при президенте РФ Сергей Николинкин, который набрал 100 баллов.

Новый набор на стажировку в правительстве Подмосковья на 2021 год уже открыт. Ознакомиться с требованиями и перечнем документов желающие могут на карьерном портале правительства Московской области в разделе «Стажировка».