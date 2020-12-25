РИАМО - 25 дек. В этом году на территории России построили 277 школ на 169 тысяч мест, сообщил в пятницу министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«В следующем году построим еще 767 детских садов на 112 тысяч мест. В этом году мы построили 277 школ на 169 тысяч мест», — сказал Кравцов в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

По его словам, в 2021 году начнется четырехлетняя программа, во время которой в стране планируют построить 1910 школ на 1,2 миллиона мест. Кроме того, начнется работа по снижению бюрократической нагрузки на учителей.

«Будем контролировать <…> рекомендации по снижению бюрократической нагрузки на учителей. Минимальный перечень документов, рабочая программа. Журнал успеваемости и никакие другие бумажки не должны отвлекать учителя от работы», — отметил Кравцов. ​