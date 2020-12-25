РИАМО - 25 дек. На сегодняшний день 7,3 миллиона учеников 1-4 классов получают в школах бесплатное горячее питание, сообщил в пятницу министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«С 1 сентября все ученики начальных классов — 7,3 миллиона школьников — обеспечены горячим питанием», — сказал Кравцов в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что родители школьников могут написать свои предложения и пожелания по поводу горячего питания на сайте госуслуг.

С 1 сентября учеников начальных классов в Подмосковье также обеспечивают бесплатным горячим питанием. Кроме того, в регионе заработал «родительский контроль», в рамках которого родители могли прийти в школу и осмотреть пищеблок, а также попробовать еду, которую дают детям. Всего на питание школьников в Московской области направили около 1 миллиарда рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить всех учеников начальных школ бесплатным горячим здоровым питанием.