РИАМО - 25 дек. До конца 2021 года все школы на территории РФ получат доступ к высокоскоростному интернету, сообщил в пятницу министр просвещения России Сергей Кравцов.

«До 2021 года все школы будут подключены к высокоскоростному интернету. 100 мегабит — для городской школы, 50 мегабит — для сельских школ», — сказал Кравцов в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

По его словам, принято решение оснастить сельские школы оборудованием для преподавания предметов естественно-научного цикла.

«Около 27 тысяч сельских школ получат необходимое оборудование. А 33 тысячи <…> школ страны будут обеспечены необходимым компьютерным оборудованием», — добавил Кравцов.

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин поручил обеспечить все школы страны высокоскоростным интернетом.