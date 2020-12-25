РИАМО - 25 дек. Жители Московской области выбрали лучшего детского и взрослого врача любой специальности на портале «Добродел», голосование проходило со 2 ноября по 1 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Подобные голосования — еще одна возможность поддержать наших медицинских специалистов. Именно мнение жителей легло в основу подведения итогов онлайн-голосования», — сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

По ее словам, наибольшее число голосов в конкурсе «Народный доктор Московской области» набрали врач-хирург первого хирургического отделения Видновской больницы Мария Елисеева и врач-педиатр участковый Одинцовской больницы Павел Бережанский.

Министр поздравила победителей голосования. На портале приняли участие в выборе лучшего врача 30 тысяч человек.