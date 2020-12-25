РИАМО - 25 дек. Правительство Подмосковья перечислило аграриям региона около 5 миллиардов рублей средств господдержки с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Помощь направляется на проведение агротехнологических работ, на поддержку и стимулирование производства молока, племенное животноводство, элитное семеноводство, на развитие малых форм хозяйствования и техническое перевооружение приоритетных отраслей.
«Из бюджета Московской области аграриям выделено 3,6 миллиарда рублей, из федерального – более 1,4 миллиарда рублей», — добавил министр.
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