РИАМО - 25 дек. В Московской области более 50 крестьянских фермерских хозяйств предоставляют услуги в сфере агротуризма, регион имеет все необходимые ресурсы для развития этого направления, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Среди основных направлений можно отметить экскурсии на фермы, мастер-классы, а также дегустации продукции», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Тему обсуждали в Московской областной думе на заседании во главе с председателем комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергем Керселяном. Обсуждалась возможность правового регулирования вопросов, связанных с размещением объектов туристической инфраструктуры на сельскохозяйственных землях.

«Наибольшее количество хозяйств в сфере сельского туризма, а это порядка 40%, являются производителями молока. Мясным животноводством занимается более 25% предприятий и 15% составляют сыроварни», — отметил Воскресенский.

По его словам, развитие сельского туризма важно для экономического роста сельских территорий, сохранения малых населенных пунктов, культуры и истории, развития социнфраструктуры села и создания рабочих мест, а также повышения доходов жителей.