РИАМО - 25 дек. По итогам уходящего года Московская область стала лидером по передаче информации в федеральную систему платежей, она обеспечивает прозрачность проводимых платежей и оплаты госпошлин на территории всей России, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
По его словам, чем лучше выстроено взаимодействие в электронном виде, тем быстрее реализуются межведомственные запросы, доставляется нужная информация и сведения, готовятся документы и справки.
По итогам ноября рейтинг взаимодействия Московской области с госсистемой Федерального казначейства составил 98,28%. Целевой показатель рейтинга — 70%.
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