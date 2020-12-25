РИАМО - 25 дек. По итогам уходящего года Московская область стала лидером по передаче информации в федеральную систему платежей, она обеспечивает прозрачность проводимых платежей и оплаты госпошлин на территории всей России, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«В Московской области постоянно совершенствуется система электронного взаимодействия, которая напрямую влияет на качество оказания услуг жителям», — сказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

По его словам, чем лучше выстроено взаимодействие в электронном виде, тем быстрее реализуются межведомственные запросы, доставляется нужная информация и сведения, готовятся документы и справки.

«Качество работы Подмосковья с системой ГИС ГМП высоко оценили на федеральном уровне, по итогам ноября мы лидируем в рейтинге среди всех регионов страны», — отметил Рымар.

По итогам ноября рейтинг взаимодействия Московской области с госсистемой Федерального казначейства составил 98,28%. Целевой показатель рейтинга — 70%.