РИАМО - 25 дек. В подмосковном Королеве проходит тестирование на двух автобусных маршрутах карты «Тройка», в нем принимает участие фокус-группа из 500 человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По карте уже произведено более 1 тысяч успешных транзакций.

«Мы работаем над созданием единого платежного пространства в Москве и Московской области, как ранее обещали мэр Москвы (Сергей Собянин – ред.) с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Москва и Московская область — единое транспортной пространство, и наша главная цель состоит в том, чтобы пассажиры могли без препятствий, комфортно пользоваться всеми видами городского транспорта», — сказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он добавил, что введение карты поможет понять, какими маршрутами жители пользуются чаще, где нужно увеличивать выпуск транспорта или скорректировать расписание.

Уже в 2021 году в Подмосковье начнет действовать карта «Тройка».

«Тестирование — это ключевой этап в создании единой билетной системы всего Московского региона. Единая билетная система сделает удобной оплату проезда в общественном транспорте Московского региона для миллионов пассажиров, которые ежедневно перемещаются между Москвой и областью. Такой запрос мы получали от наших жителей», — сказал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

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