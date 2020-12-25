РИАМО - 25 дек. В Подмосковье за 6 лет в десять раз сократилось количество выявленных фактов употребления наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Результаты реализации стратегии государственной антинаркотической политики РФ в Подмосковье в уходящем году и перспективы его развития до 2030 года обсудили во время заседания антинаркотической комиссии.

«Мы начинали с нескольких тысяч человек ежегодно, а сегодня социально-психологическое тестирование проходят более 300 тысяч обучающихся, из которых 130 тысяч сдают тесты на наркотики. Сегодня это самый высокий показатель в Российской Федерации», — сказал зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

Системная работа по тестированию позволила сократить количество выявленных фактов потребления наркотиков за 6 лет более чем в 10 раз. В 2,5 раза сократилось количество несовершеннолетних потребителей наркотиков, состоящих на учете.

«К сожалению, количество преступлений, связанных с наркотиками, совершенных несовершеннолетними, в области пока не снижается. В 2018 году их было зарегистрировано 40, в 2019 — 46 и столько же за 11 месяцев 2020 года», — добавил Каратаев.