РИАМО - 25 дек. Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании совместно с представителями управления на транспорте МВД России по ЦФО провели новогоднюю акцию «Полицейский Дед Мороз», праздничный электропоезд отправился с Курского вокзала, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

В пути следования электропоезда «Иволга» Дед Мороз вместе со Снегурочкой провели викторину для детей по правилам поведения на железнодорожном транспорте, в котором юным участникам помогали родители.

«Родители с удовольствием включились в игровой процесс, подсказывали им правильные ответы и вместе исполняли новогодние песни. Для маленьких пассажиров также были организованы конкурсы. В конце поездки все получили памятные подарки от главных героев праздника», – говорится в сообщении.

В рамках мероприятия Дед Мороз поздравил всех с наступающим праздником и пожелал исполнения желаний, успехов и здоровья в 2021 году. Участниками акции стали порядка 100 человек.

Совместные мероприятия ЦППК и транспортной полиции проходят регулярно. Их целью является призыв пассажиров к соблюдению правил поведения на железной дороге. Пассажиров всех возрастов учат беречь себя и своих близких.