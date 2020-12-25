РИАМО - 25 дек. В библиотеках Московской области свыше 1 миллиона читателей получили электронный читательский билет, также книжный фонд библиотек региона обновился на 25%, а электронный увеличился на 10%, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Рост посещаемости библиотек в 2020 году вырос на 15%.

«Библиотеки Подмосковья провели более 106 тысяч онлайн-мероприятий: чтение и обзоры книг, онлайн-уроки иностранных языков и историко-краеведческие лектории, виртуальные прогулки и рассказы-воспоминания местных жителей, виртуальные выставки и мастер-классы. Их посмотрели более 1,5 миллиона человек», – говорится в сообщении.

Также в 15 пилотных библиотеках начался проект «Библиотека – современное общественное пространство». Так, по запросу читателей в библиотеках был изменен режим работы, появились велопарковки, зарядки для мобильных телефонов и бесплатный wi-fi. «Библионяня» и «Библиопродленка», сетевые квизы, квартирники и иммерсивный театр – все это включено в расписание.

Проект «Читающий транспорт» вошел в список прорывных проектов библиотек Подмосковья: в 200 брендированных автобусах в 46 муниципальных образованиях граждане прочли свыше 40 тысяч книг. А в рамках проекта «ПроГероя», для которого жители региона записали 3,5 тысячи видеороликов о своих героях к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, видео разместили в интерактивном зале музея.

Также летом состоялись онлайн-лагерь и летние читальные залы, предназначенные для юных читателей, где в онлайн-режиме побывали 40 тысяч онлайн-читателей области.

В рамках нацпроекта «Культура» до конца 2020 года в Подмосковье откроется пять модульных библиотек, которые разместятся в Сергиевом Посаде, Егорьевске, Коломне, Клину и Балашихе. Всего в Подмосковье находится 952 библиотеки.