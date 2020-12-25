РИАМО - 25 дек. НОЦ «Физхимбиофарм», который является структурным подразделением государственного «Университета «Дубна», вместе с партнерами разработал безопасный и эффективный при остановке кровотечений гидрогель на основе природных полисахаридов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Остановка кровотечения представляет собой наиболее важный элемент в оказании первой помощи. Она помогает спасти жизнь человека, облегчить его последующее выздоровление, а также предотвратить развитие геморрагического шока. Так, незаменимыми материалами в этом деле считаются гемостатики, которые оказывают кровоостанавливающий эффект при контакте с поврежденными тканями организма.

«Исследовательский центр «Физхимбиофарм» был создан в марте этого года в целях разработки и создания прорывных химических и фармацевтических технологий. Сегодня мы уже можем видеть первые результаты этой деятельности. К настоящему моменту еще целый ряд разработок центра уже прошел скрининговые исследования и вышел на доклинические испытания», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Новый гидрогель не только быстро останавливает кровотечение, но и обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Также было доказано, что эффективность геля в 2,5-3 раза выше аналогичных коммерческих препаратов.

Зиновьева отметила, что в ближайшем будущем от «Физхимбиофарм» можно ожидать новых препаратов и лекарственных средств, которые станут помощниками в спасении человеческих жизней. Также планируется, что в центре будут открыты лаборатории биосенсоров, молекулярного и квантово-химического моделирования, биополимеров.

Так, на базе «Физхимбиофарм» будут проводиться сложнейшие исследования и начато производство компонентов для лекарственных препаратов.