РИАМО - 25 дек. В номинацию «Самый активный регион» Всероссийского конкурса «Спасибо интернету – 2020», где лидерами стали Республика Татарстан, Воронежская и Оренбургская области, попало и Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В номинации конкурса регион удостоился четвертого места.

«В Подмосковье реализуется проект губернатора (Московской области Андрея Воробьева – ред.) «Активное долголетие», в рамках которого люди старшего поколения могут бесплатно обучиться компьютерной грамотности и не только. 71,1% участников конкурса из Подмосковья уже окончили курсы компьютерной грамотности», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Фаевская также поблагодарила всех, кто участвовал в конкурсе, а также пожелала им новых побед и личных достижений.

Также Маргарита Сорочьева из городского округа Клин оказалась на третьем месте в номинации «Моя общественная интернет-инициатива». Поощрительным призом в рамках конкурса отмечен житель города Пущино Петр Гречкин. Конкурсная комиссия наградила его поощрительным призом, как участника конкурса в возрасте 90+.

Суммарно участниками конкурса стали 4,6 тысячи пенсионеров из 78 регионов страны. От пенсионеров Подмосковья на конкурс было отправлено 6% работ от общего количества.

Конкурс проходил с 7 апреля по 22 октября 2020 года. Участниками могли стать пенсионеры и граждане в возрасте от 50 лет, которые обучались работе на компьютере и в интернете самостоятельно или на специализированных курсах.

Самому старшему участнику конкурса был 91 год. Пользователями портала госуслуг являются 87,9% участников, работают – 35%, имеют высшее образование – 44,8%. Средний возраст конкурсантов составил 63 года.