РИАМО - 25 дек. С начала года через портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ) поступило более 145 тысяч заявок на оформление земли и имущества, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Цифровизация земельно-имущественных услуг позволяет заявителям оформить порядка 30 услуг полностью в электронном виде. Об успехах цифровизации рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова на итоговом совещании с органами местного самоуправления Подмосковья под руководством заместителя председателя правительства - министра экологии и природопользования Московской области Андрея Разина.

«Земельно-имущественные услуги являются одними из главных для любого человека, поскольку от качественного оформления имущественных активов зависит благосостояние человека. В 2020 году, несмотря на пандемию, предоставление земельно-имущественных услуг проходило в плановом режиме, а во время самоизоляции было замечено увеличение количества заявок по оформлению недвижимости», - рассказал Разин.

Он подчеркнул, что цифровизация государственных услуг по имуществу и земле играет ключевую роль, так как она помогает гражданам удаленно взаимодействовать с органами власти и получать результат в любое время и там, где удобно.

Согласно данным опроса Общероссийского народного фронта, подготовленного к заседанию Госсовета и совета по нацпроектам, на вопрос: «Что в наибольшей степени влияет на качество вашей жизни?», — 8,2% из 5,2 тысячи респондентов отметили цифровизацию государственных и муниципальных услуг.

«Цифровизация земельно-имущественных услуг, которая началась несколько лет назад, сейчас перешла в режим оптимизации – мы уменьшаем сроки и сокращаем количество необходимых документов. В 2020 году появились 3 новые услуги, 2 услуги были вынесены в отдельные для исключения путаницы и большего удобства, а еще 4 – обновлены с сокращением сроков и количества необходимых документов», - отметила Адигамова.