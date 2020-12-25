РИАМО - 25 дек. На сегодня в Подмосковье продолжают работать порядка 6 тысяч предприятий общепита, среди них — порядка 900 ресторанов и более 3 тысячи кафе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Ограничения на данный момент сняты, они действовали до 20 декабря включительно с 23:00 до 6:00. Дополнительные ограничения вводятся с 31 декабря. Посещение ресторанов, кафе, баров, которые закрываются для проведения развлекательных праздничных мероприятий, возможно при обязательном предоставлении справок о наличии отрицательного результата теста на коронавирус», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Эта мера будет действовать в регионе по 10 января.

Воскресенский также напомнил, что работа объектов общественного питания возможна при соблюдении ряда санитарно-эпидемиологических норм. Обязательно должно проводиться тестирование на коронавирусную инфекцию работников кафе и ресторанов. Должны использоваться защитные маски, важно и соблюдение социальной дистанции при размещении столов.

Кроме того, заведения общепита должны обеспечить возможности оплаты услуг безналичным способом, организовать обеззараживание воздуха в закрытых помещениях, систематически проветривать помещения.

В предновогодние дни доставка продукции организаций общепита увеличилась до 60%.

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Текстовая трансляция

25 ДЕКАБРЯ

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- На сегодня в Подмосковье продолжают работать порядка 6 тысяч предприятий общепита, среди них — порядка 900 ресторанов и более 3 тысячи кафе. Ограничения, действовашие до 20 декабря, сняты. Дополнительные ограничения вводятся с 31 декабря по 10 января. Посещение ресторанов, кафе, баров, которые закрываются для проведения развлекательных праздничных мероприятий, будет возможно при обязательном предоставлении справок о наличии отрицательного результата теста на коронавирус.

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