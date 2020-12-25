РИАМО - 25 дек. Эксперты Центробанка изучили, как в уходящем году изменились цены в Москве и Московской области на посещение кинотеатра, а также посчитали «индекс кино», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Банка России по ЦФО.

«Москвичи сообщали социологам, что обычно тратили на кинотеатры 27% от общего числа средств, израсходованных ими на культурные и развлекательные мероприятия. Больше 33% расходовали только на театры и музеи. Однако эпидемиологическая ситуация вносит свои коррективы в развлекательные планы. В Москве заполняемость зрительного зала в кинотеатрах в ноябре была снижена с 50% до 25%», – говорится в сообщении.

Кинотеатры стремились компенсировать выпадающие доходы, к которым также прибавились дополнительные расходы на дезинфекцию. Все это повлекло за собой рост цен билеты.

Таким образом, стоимость билеты в столичном кинотеатре в ноябре 2020 года выросла в среднем на 3%, а в региональном – на 2,9%.

В «индекс кино» включены не только билеты. Многие зрители не представляют себе киносеанса без стакана газированного напитка и небольшого перекуса, например, конфет.

В Московском регионе цены на газированные напитки в ноябре несколько увеличились, как и цены на конфеты, под влиянием роста цен на сахар – в этом году случился неурожай сахарной свеклы.

В целом поход в кино с газировкой и конфетами в этом году обойдется жителям Москвы в среднем 852 рубля на двоих, что на 3,1% дороже, чем в ноябре прошлого года.

Для жителей Подмосковья посещения кинотеатра будет в среднем стоить 743,9 рубля на двоих, подорожав, соответственно, на 3,2%. Для расчета были использованы данные Росстата.