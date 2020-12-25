РИАМО - 25 дек. Накануне Нового года пользователи «Одноклассников» смогут познакомиться с Дедом Морозом в видеочате, 27 декабря он случайно будет появляться среди других пользователей ОК в новом сервисе «Окно», говорится в сообщении пресс-службы социальной сети.

Сервис работает внутри соцсети на базе единой платформы видеозвонков Mail.ru Group.

«С 19:00 до 21:00 27 декабря Дед Мороз станет пользователем «Окна». Для знакомства с ним нужно перейти по праздничному баннеру в приложении или выбрать тему «Новый год» в параметрах собеседников», — говорится в сообщении.

Пользователи, которые также выбрали этот параметр, будут встречаться как с Дедом Морозом, так и между собой.

«В новогоднюю ночь специальный параметр позволит поздравить с праздником и поделиться радостными эмоциями с самыми разными людьми со всей России. Таким образом в ОК можно будет найти новых друзей в самый яркий момент года, а с помощью кнопки «Дружить» — продолжить общение с ними уже в 2021 году», — отмечается в материале.