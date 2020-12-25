РИАМО - 25 дек. Свыше 125 тысяч обращений о предоставлении госуслуг отработали подразделения лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии по Московской области в 2020 году, изъято около 4 тысяч единиц оружия, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

За год сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы провели почти 100 тысяч проверок обеспечения сохранности оружия гражданами. По выявленным нарушениям составлено более 7,5 тысяч административных протоколов. В итоге было изъято около 4 тысяч единиц оружия, аннулировано 176 лицензий и разрешений.

«Соблюдение сроков действия разрешений и лицензий является важным аспектом для владельцев огнестрельного оружия», — сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

За нарушение правил хранения гражданского огнестрельного оружия грозит юридическая ответственность.

«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, подразделения оказали в полном объеме весь спектр государственных услуг в сфере оборота гражданского оружия. Это стало возможным, в том числе благодаря переходу на информационную систему единого портала государственных услуг», — добавил начальник центра лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии по Московской области, полковник полиции Сергей Филатов.