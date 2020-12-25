РИАМО - 25 дек. В городе Пушкино благоустроены два парка культуры и отдыха, а именно – Центральный парк и парк «Березовая роща», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В Центральном парке выполнили обустройство дорожно-тропиночной сети, уличного освещения, со стороны улицы Тургенева появилась новая входная группа. Также здесь оборудовали зону воркаут», – говорится в сообщении.

Тут появились и две детские игровые площадки, площадь которых составила 1,35 тысячи квадратных метров. Площадки подходят для детей в возрасте от 3 до 6 лет и от 6 лет до 12 лет.

На площадках установили современные малые архитектурные формы, в числе которых качели-гнезда, игровые панели, тарзанки, балансиры, лазательные комплексы. Также нововведением стала песочница, площадь которой составила более чем 100 квадратных метров.

В «Березовой роще» были установлены детская игровая и спортивная площадки, сцена для проведения мероприятий, туалетный модуль. Для любителей спорта и активного отдыха обустроили зону воркаута.

Благоустройство парков в Пушкинском городском округе проводилось в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Он реализуется до 31 декабря 2024 года. Его бюджет превышает 1 триллион рублей. Национальный проект помогает гражданам улучшить свои жилищные условия, а городам – стать красивыми и комфортными.

В регионе в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьев ежегодно ведется благоустройство парков культуры и отдыха. В этом году было благоустроено 14 парков, в числе которых парки в Красногорске, Домодедове, Павловском Посаде, Истре, Люберцах и других округах.