РИАМО - 25 дек. За три часа, с 15:00 до 18:00, сугробы столице и Подмосковье подросли на 1-1,5 сантиметра, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В период с 15 до 18 часов пятницы в столичном регионе погода была ветреная и снежная. За три часа прирост свежевыпавшего снега в городе составил 1-1,5 сантиметра», — отмечается в материале

Прирост за 12 часов снегопада может составить 5-8 сантиметров.

Ранее в мегаполисе с 12 до 15 часов снежный покров увеличился на 1-3 сантиметра, а в Зеленограде — 4 сантиметра, а в новой Москве — 2 сантиметра.

«Стихия разбушевалась»: соцсети про сильный снегопад в Московском регионе>>