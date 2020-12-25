РИАМО - 25 дек. Свыше 130 человек нашли работу в Одинцовском городском округе в текущем году благодаря активной профессиональной переподготовке, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В 2020 году подмосковные центры занятости направили около 6 тысяч безработных граждан на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования. Из них 5107 человек уже завершили свое обучение. Для переобучения и повышения квалификации в ЦЗН также обратились 702 женщины в декрете.

«В 2020 году ГКУ МО «Центр занятости населения Одинцовского округа и городского округа Краснознаменск» направил на профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование 132 человека», — сказала руководитель Одинцовского центра занятости населения Татьяна Пульянович.

По ее словам, безработные граждане проходили переподготовку и повышение квалификации по таким востребованным сегодня профессиям, как бухгалтер, инженер-сметчик, кладовщик, специалист по кадрам, оператор персональных компьютеров, ландшафтный дизайнер, флорист, парикмахер и повар.

В первой декаде декабря безработным жителям Московской области работодатели предлагали около 50 тысяч вакансий. Получить информацию о рабочих местах в Подмосковье можно на муниципальных сайтах центров занятости населения в разделе «Поиск работы» или на федеральном портале «Работа в России».