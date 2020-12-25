РИАМО - 25 дек. Участники клуба «Активное долголетие» сделали более 100 подарков для маленьких пациентов детского стационара Одинцовской областной больницы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В настоящий момент клубная жизнь приостановлена из-за противовирусных мер. Поэтому изготовление подарков шло в основном на дому. По словам директора «Центра реализации социально-культурных проектов» Ивана Браммана, сувениры будут переданы в стационар педиатрического отделения Одинцовской областной больницы на бульваре Любы Новоселовой.

«Сегодня члены клуба «Активное долголетие» не могут принимать участие в массовых мероприятиях. Поэтому мы решили дать им «домашнее задание». На наше предложение откликнулось около 20 человек. Они своими руками сделали более 100 подарков для детей, которым из-за болезни придется остаться на новогодние праздники в стационаре. У этих мягких игрушек, вязаных вещей, поделок удивительно теплая энергетика. Потому что они изготовлены с большой любовью», — сказал Брамман.

В начале новогодней недели подарки с соблюдением всех мер противовирусной безопасности будут переданы больным детям.