РИАМО - 25 дек. В гастроэнтерологии есть несколько типов концентрации соляной кислоты в желудочном соке, здоровым считается только нейтральный показатель — 1,5-2,0 рН, сообщается на сайте aif.ru.

Кислотность желудка — это характеристика концентрации соляной кислоты в желудочном соке, которая измеряется в единицах рН. Соляную кислоту вырабатывают клетки фундальных желез, их называют париетальными. Повышенный показатель — максимальный показатель 0,86 рН, пониженная — минимальный показатель 8,3 рН.

«При нормальной pH-среде ЖКТ быстро и хорошо переваривает поступающую пищу, нейтрализует попадающие вместе с ней токсины и инфекции. Если же кислотный показатель отклоняется в какую-либо сторону, человек начинает испытывать неприятные симптомы», — отметила врач-терапевт ГКБ№ 17 Москвы, член Российского общества терапевтов Зухра Алиева.

Она отметила, что повышенная концентрация кислоты в желудке характеризуется как повышенная кислотность. У мужчин париетальных клеток в полтора раза больше, чем у женщин. Это означает, что мужчины больше склонны к заболеваниям, связанным с повышенной кислотностью.

Повышенная кислотность желудка может развиваться из-за несбалансированного и нездорового питания, приема препаратов, негативного влияния хронического стресса, вредных привычек, гормональных изменений или нарушений обмена веществ.

«Негативное воздействие также оказывает привычка слишком быстро поглощать пищу. В желудок попадает недостаточно смоченный слюной, плохо пережеванный пищевой комок, который содержит слишком крупные частицы», — добавила Алиева.

Среди часто встречающихся последствий повышенной концентрации кислоты — гастрит язвы и эрозивно-язвенные поражения, желудочно-кишечное кровотечение, синдром неязвенной функциональной диспепсии, гастродуоденит.

«Состояние, когда концентрация кислоты в желудке ниже нормы, характеризуется как пониженная кислотность. По некоторым отчетам практикующих европейских и американских гастроэнтерологов, данную проблему имеют 75% людей в возрасте 70 лет и старше», — отметила специалист.

Приводят к этому замедление обмена веществ, обусловленное гипотиреозом, рак желудка или лучевая терапия, затронувшая этот орган, опухоли островковых клеток поджелудочной железы, недостаток цинка в организме, дефицит тиамина (витамина В1) и ниацина (никотиновой кислоты или витамина РР), неправильное питание и сильно ограничивающие диеты. Также может сказаться избыточное потребление углеводов, стрессы и хроническое депрессивное состояние.

Низкий уровень концентрации кислоты также опасен.

«Снижается бактерицидное действие желудочного сока, что может обернуться заражением и воспалением кишечника и даже общим инфицированием организма через кровеносную систему. Также данное состояние влияет на процесс пищеварения и состояние иммунной системы. Должным образом не переваренные белки «закисляют» кровь (из-за чего теряют прочность кости скелета) и многократно повышают уровень азота мочевины крови, что увеличивает нагрузку на печень и почки», — добавила Алиева.