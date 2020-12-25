РИАМО - 25 дек. Порядка 7,8 тысяч электронных документов на уничтожение около 6,6 тысяч тонн биоотходов оформили в Подмосковье за 2020 год, новые правила хранения, переработки и утилизации биоотходов вступают в силу с начала следующего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«За текущий год в регионе было оформлено 7774 электронных ветеринарных сопроводительных документа на уничтожение биоотходов, общий вес которых составил 6572 тонн. Годом раньше было оформлено порядка 8 тысяч электронных документов на уничтожение 6,2 тысячи тонн биоотходов», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Предыдущие правила хранения, переработки и утилизации биоотходов утвердили 25 лет назад. Они морально устарели. По этой причине новая редакция претерпела серьезные изменения.

Воскресенский отметил, что новые правила разделили биоотходы на умеренно опасные — трупы животных, мертворожденные и абортированные плоды, органы и ткани животных, отходы убоя и непригодные для использования корма, а также на особо опасные отходы, в числе которых животные инфицированные АЧС, бешенством, высокопатогенным птичьим гриппом, сибирской язвой и другими заразными заболеваниям.

Благодаря новым правилам удастся снизить риски распространения заболеваний, а также предупредить заражение людей и исключить загрязнение окружающей среды. Новые правила не допускают переработку особо опасных биологических отходов.