В пятницу на Московскую область обрушился североатлантический циклон «Грета». Он принес в столицу обильный снегопад и, как следствие, заторы на дорогах. Пока коммунальщики борются со стихией, а автомобилисты стоят в пробках, горожане отправляются на прогулку или снимают капризы погоды из окна. Как жители Москвы и Подмосковья справляются со снегопадом, смотрите в подборке РИАМО.

Аврал на дорогах

Автомобилистам и коммунальщикам из-за бушующего циклона сегодня пришлось несладко. Заносы на дорогах, пробки, аварии…

На улицах как никогда много снегоуборочной техники и дворников.

Многим, чтобы просто выехать со двора, свою машину нужно было сначала раскопать.

Но не все автолюбители огорчены пришествием «Греты». Например, пользователь @sergueitombeurisback радуется тихой езде: «Не успевают чистить, но как же классно вокруг! Все едут тихо, шуршат, шума меньше».

Мчаться сквозь пургу можно не только на машине, но и на настоящем снегоходе – для такого транспорта сегодня раздолье.

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Наконец-то снег!

Некоторые жители региона могут только порадоваться свежему снегу. «Наконец-то у нас снег!» – одна из самых популярных подписей в соцсетях в эту пятницу.

«Когда снежок идет, ведь это Радость», – уверена Татьяна Борисова.

Особенно рады метели и пурге дети – сегодня им удалось побывать в настоящей зимней сказке.

«#гуляем в любую погоду и #метель нас не остановит», – пишет @valerisavelova.

В одном сомнений нет – мощь «Греты» впечатляет всех. В такую погоду даже легкая прогулка по парку превращается в настоящий экстрим.

Даже у, казалось бы, привыкших к экстриму «моржей» метель вызывает шок.

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Вдохновляющее время

Снежная сказка как обычно вдохновляет пользователей на творчество – в сети появилось множество смонтированных видео под песни, посвященные метели.

А кого-то снегопад даже наводит на философские мысли.

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По лапки в снегу

Братьям нашим меньшим снегопад тоже совсем не страшен. Московские утки, снегири и голуби стоически переносят метель.

Собачники может и рады были бы остаться сегодня дома, но четвероногие друзья уверены, что у природы нет плохой погоды.

Даже если в любимом лесу метет метель, воет ветер и скрипят деревья, прогулка – по расписанию.

Пока суровые уличные коты спешат по своим делам сквозь метель, домашние пушистики боязливо делают первые шаги по залетевшему на балкон снегу