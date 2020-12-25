РИАМО - 25 дек. Из-за строительства второго пути на Горьковском направлении МЖД 26-27 декабря не будет движения между станциями Реутово и Балашиха, для удобства пассажиров запустят компенсационные автобусы, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Работы будут проводиться 26 декабря с 01:30 до 01:30 27 декабря», - говорится в сообщении.

Несколько поездов проследуют между станциями Балашиха и Железнодорожная. Остальные пригородные поезда выведут из расписания.

«Также будут внесены точечные корректировки в график движения нескольких поездов Горьковского направления», - говорится в сообщении.

Согласно расписанию автобусы будут ходить от станции Реутово в 06:30, 07:30, 08:30, 10:50, 11:50, 12:50, 14:20, 15:30, далее в 50 минут каждого часа с 16:50 до 20:50, 22:00 и 23:30. Автобусы начнут движение от остановки на улице Дзержинского и проследуют без остановок.

От станции Балашиха, от автобусной остановки на Советской улице, автобусы будут отправляться каждый час с 07:00 до 10:00, далее в 11:20, 12:20, 13:20, 14:50, 16:00, затем в 20 минут каждого часа с 17:20 до 21:20, в 22:30 и 00:10. Автобусы также проследуют без остановок.

Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.