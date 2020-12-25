РИАМО - 25 дек. Следователи возбудили дело в отношении юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь по факту нарушения неприкосновенности жилища, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«По данным следствия, 21 декабря 2020 года группа лиц, среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы. Для достижения своей цели они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора», — отмечается в материале.

Девушка обманула курьера сервиса доставки, представилась «брошенной женой с маленьким ребенком» и прошла в подъезд дома. Соболь позвонила в дверь, ей открыла женщина, которую сотрудница ФБК оттолкнула и ворвалась в квартиру. Девушка обошла все помещения и сняла это на камеру телефона. После этого она скрылась.

Следователи опрашивают фигурантку дела, сопровождавших ее лиц и очевидцев.