РИАМО - 25 дек. Следователи возбудили дело в отношении юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь по факту нарушения неприкосновенности жилища, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Девушка обманула курьера сервиса доставки, представилась «брошенной женой с маленьким ребенком» и прошла в подъезд дома. Соболь позвонила в дверь, ей открыла женщина, которую сотрудница ФБК оттолкнула и ворвалась в квартиру. Девушка обошла все помещения и сняла это на камеру телефона. После этого она скрылась.
Следователи опрашивают фигурантку дела, сопровождавших ее лиц и очевидцев.
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