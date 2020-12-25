РИАМО - 25 дек. На пост главы управы московского района Фили-Давыдково назначен Эльдар Нахаев, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. «Назначить Нахаева <...> на должность главы управы района Фили-Давыдково города Москвы», — говорится в документе. Служебный контракт с Нахаевым заключен на срок полномочий мэра столицы. Ранее Нахаев занимал должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в префектуре Западного административного округа Москвы. Пост главы управы района Фили-Давыдково с 2014 года занимал Сергей Галянин.

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