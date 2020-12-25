Величественные башни и шпили кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской, устремленные в небо, видны издалека. Всего десять минут от метро «Баррикадная» или «Улица 1905 года», и жители столицы переносятся в другое измерение. Таких зданий в Москве немного – собор построен в стиле неоготики и напоминает своих известных собратьев – кафедральный собор в Милане и Вестминстерское аббатство. В чем уникальность храма, чем торжественная месса отличается от остальных богослужений и как отвлечься от печальных мыслей в праздник католического Рождества, узнали корреспонденты РИАМО.

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Частичка Европы в Москве

В XIX веке в Москве было всего два католических храма: Святого Людовика на Малой Лубянке, построенного на средства католиков-французов, и храм Святых апостолов Петра и Павла, который тоже построили на средства прихожан – московских поляков. К концу века численность католиков польского происхождения увеличилась, и небольшого храма Петра и Павла уже не хватало для размещения всех желающих.

В 1894 году было принято решение о строительстве нового храма, и приходский комитет начал сбор средств. Собор на Малой Грузинской был построен на средства католиков со всей России и тех, кто жил за рубежом. В числе прочих деньги жертвовали рабочие ткацких фабрик Пресни, железнодорожники, строители Транссибирской магистрали. В архивах Москвы и Санкт-Петербурга сохранились данные о деятельности строительного комитета, который выкупил 10 гектаров земли в районе Малой Грузинской улицы за 10 тысяч золотых.

Проект храма был создан известным архитектором, поляком по происхождению, Фомой (Томашем) Богадовичем-Дворжецким, который спроектировал здание в неоготическом стиле – с крестообразной планировкой, барельефами, стрельчатыми окнами и витражами. Исследователи считают, что архитектор мог вдохновиться фасадом Вестминстерского собора и куполом кафедрального собора в Милане.

Храм строился 12 лет – с 1899 по 1911 год, и на его строительство потратили 300 тысяч рублей золотом, что сегодня равно сумме примерно семь с половиной миллионов долларов. Но этих денег не хватило, и дополнительные средства собирались еще шесть лет – на внутреннюю отделку и приобретение церковного инвентаря.

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50 лет без прихожан

В советский период для собора Непорочного Зачатия наступили трудные времена. В 1938 году храм закрыли: его имущество было расхищено, здание с уникальной архитектурой превратили в общежитие. В Великую Отечественную войну пострадали несколько башенок и шпилей собора. В 50-е годы в соборе расположился научно-исследовательский институт «Мосспрецпромпроект».

Кафедральный собор вновь стал местом богослужений только спустя 50 лет, в 1990 году. 8 декабря на ступенях храма была проведена первая месса. После капитального ремонта в 1999 году, во время которого были разрушены перекрытия, собор был освящен государственным секретарем Святого Престола, кардиналом Анджело Содано.

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Святое место, музей и школа

Особенность храма на Малой Грузинской – не только в богатой истории, но и в архитектуре.

«Слово «готический» ассоциируется с чем-то темным и грустным, но у нас все наоборот, храм светлый, а витражи создают эффект цвета», – говорит настоятель собора отец Владимир (Кабак).

Вокруг собора – большая территория, где можно погулять и отдохнуть в любое время года.

«Люди понимают, что это безопасное место, у нас много мам с колясками, пожилых людей. Кроме этого, собор – место святое, и даже у неверующего человека появляется желание приблизиться к чему-то божественному», – рассказывает отец Владимир.

Каждый католический собор – это также место просвещения. В соборе Непорочного Зачатия проводятся занятия, концерты и экскурсии. Прихожане могут увидеть и послушать уникальный инструмент – один из самых больших органов в России. В 2001 году орган был принесен в дар московскому собору евангелическо-реформатским кафедральным собором Basler Münster швейцарского Базеля, где он был сооружен фирмой Kunh в 1955 году.

«Чем выше культура человека – тем больше требования к его знаниям. И у него возникает масса вопросов, на которые вера должна быть способна дать ответы. Базовый катехизис – это учение церкви, которое мы даем. Начиная от детей, мы занимаемся и с дошкольниками, и со взрослыми», – рассказывает настоятель. Сейчас на занятия в собор приходят около 500 человек разных возрастов.

Каждое воскресение в храме проходит 12 служб. Богослужения поводятся на восьми языках – русском (это основной язык богослужений), польском, украинском, испанском, португальском, английском, армянском, латыни. На латыни богослужения проходят раз в месяц.

«Этим языком владеют немногие, но, на мое удивление, в Москве есть такие люди. Это преподаватели в университете», – говорит отец Владимир.

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Торжественная месса

В праздник Рождества кафедральный собор заполнен почти полностью. Отец Владимир говорит, что обычно людей в рождественскую мессу еще больше: на количество людей в этом году повлияли ограничения и то, что месса проходит в рабочий день, и многие потом бегут на работу.

«Мы сделали первую службу в 07:45, она короткая, чтобы люди могли поучаствовать в богослужении. Кто-то освободился от работы сегодня, но кто-то не смог, так как сегодня работа – это ценность, и за нее надо держаться», – говорит настоятель.

Рождественскую мессу в соборе служит архиепископ Джованни Д’Аниелло, новый посол Святого Престола в Российской Федерации. Примечательно, что месса проводится на русском языке, который не так давно стал изучать новый представитель Папы Римского. Отец Владимир поясняет, что послы (нунции) Папы Римского в разных странах стараются учить язык страны, народу которого служат.

«Мы сегодня могли служить мессу на латыни, но он сказал: «Нет, я хочу служить по-русски, насколько это возможно». В течение богослужения он несколько раз просил прощения, так как какие-то слова неудачно произносил», – рассказывает священник.

Такая связь с Ватиканом объясняется тем, что у кафедрального собора особый статус. Это – главный храм Римско-католической Московской Епархии.

Отец Владимир объясняет, что у рождественских месс есть несколько отличий от ежедневых. Элементы рождественских богослужений – торжественное возложение фигурки младенца Христа в ясли, провозглашение Рождества (это красивые и архаичные слова, которые поют певчие или священнослужитель), а также гимн Рождества, который поется под колокола.

В соборе колокола приводятся в движение с помощью электронной автоматики. Пять колоколов были изготовлены на польской фабрике в Перемышле и были переданы в дар собору Тарновским епископом Виктором Скворцом. Самый большой колокол, «Фатимская Божья Матерь», весит 900 килограммов.

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Лекарство от грустных мыслей

Последний год был для многих был непростым, и в качестве главного лекарства от уныния отец Владимир советует придать смысл вынужденным ограничениям.

«В христианской традиции забота о теле является важным элементом. Жертва, которую человек приносит из-за этих страданий, из-за этого дискомфорта, – это придает смысл. Когда это терпение обретает смысл, тогда оно становится терпением спасительным для самого человека и для его близких. Это создает другую атмосферу, это дает духовный стержень, который сложно сломать», – заключает он.