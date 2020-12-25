РИАМО - 25 дек. За последние 10 лет в Москве закуплено свыше 11,5 тысяч автобусов, 528 трамваев, а также 600 электробусов, автобусный парк столицы обновлен на 100%, трамвайный — на 73%, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Темпы обновления автопарка в городе не падают, несмотря на пандемию. С начала 2020 года столица закупила порядка 1 тысячи автобусов, 300 электробусов и 70 трамваев, 4 тысячи новых автомобилей такси закуплены частными таксомоторными компаниями», — отмечается в материале.

С начала года по линиям метро Москвы начали курсировать 550 новых вагонов, в том числе «Москва-2020». С 2010 года в метро появилось 3548 новых вагонов, сейчас 63% подвижного состава — новые вагоны. На МЦД-2 ездят только современные поезда «Иволга», «Ласточка» и ЭП2Д. НА МЦД-1 подвижной состав обновят до конца текущего года.

В 2021 году высокие темпы обновления сохранятся: ожидается поставка 337 вагонов метро, 400 электробусов, 109 трамваев, 870 автобусов и 824 автобуса для частных перевозчиков, которые работают по госконтрактам.

В 2020 году закуплено 300 электробусов, теперь в московском автопарке их 600 единиц. Электробусы курсируют по 40 маршрутам. Они вмещают 85 пассажиров, там есть климат-контроль, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и медиаэкраны.

Для зарядки электробусу нужно 6-10 минут, для этого установлено 100 зарядных станций в городе. Хватает зарядки на 40-50 километров. В следующем году планируют установить еще 115 зарядок.

Благодаря электробусам удается сократить эксплуатационные расходы, упростить техническое обслуживание подвижного состава, снизить уровень вредных выбросов, уменьшить уровень шума и вибрации в салоне на 30%.