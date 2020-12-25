РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Благотворительный фонд «Добрые дела» Подольска собрал 400 подарков для детей-сирот и воспитанников социально-реабилитационных центров, сообщила «РИАМО в Подольске» президент благотворительного фонда Наталья Арефьева.

Подольский благотворительный фонд «Добрые дела» организовал акцию «Стань Дедом Морозом» для детей из детских домов и социально-реабилитационных центров. Так, на протяжении месяца активисты собирали подарки от компаний и людей, желающих принять участие в акции.

«В общей сложности было собрано 400 индивидуальных подарков для детей. Каждый ребенок получил то, о чем он мечтал. Это игрушки, книги, часы, косметика, велосипеды, самокаты. В акции участвовали детские дома из Коломны, Покрова, социальные центры Домодедова, Истры, Чехова. Центр помощи семье и детям в Подольске получил 130 новогодних подарков для детей -инвалидов», - сказала Арефьева.

Она отметила, что большинство подарков было собрано благодаря холдингу «Строительный альянс» и ГК «Авторусь».