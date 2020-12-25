РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. В поселке Томилино городского округа Люберцы обустроили контейнерную площадку для приема 12 видов отходов, в том числе крупногабаритного мусора, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы обустроена контейнерная площадка в рамках проекта правительства Московской области по организации пунктов приема крупногабаритных отходов «Мегабак». Она расположена по адресу: поселок Томилино, улица Гаршина, вблизи дома №9 «А». «Мегабак» предназначен для сбора 12 видов фракций, среди них: стекло, пластик, бумага, бытовая техника, алюминий, опасные отходы (батарейки, ртутные градусники, люминесцентные лампы)», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что площадка огорожена, установлено видеонаблюдение.

«Подобные проекты позволят существенно снизить объем вывоза мусора и увеличить долю перерабатываемых отходов. Давайте вместе беречь экологию нашего родного Подмосковья», - добавил Ружицкий.