РИАМО - 25 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу вручил государственные и городские награды заслуженным жителям столицы за вклад в трудовую, общественную и культурную сферы, а также борьбу с пандемией, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Члена центрального правления Всероссийской общественной организации Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» Ефима Басина наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Совестника Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман РФ Хариса Саубянова наградили орденом Почета.
Заведующий онкоурологическим отделением городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого Константин Колонтарев, заведующая организационно-методическим отделом – врач-инфекционист клинической больницы №1 Елена Кардонова и главная медсестра городской больницы №1 имени Н. И. Пирогова Елена Коротина награждены за большой вклад в борьбу с Covid-19, самоотверженность и высокий профессионализм. Колонтарев и Кардонова удостоились ордена Пирогова, а Коротину наградили медалью Луки Крымского.
Заместителю генерального директора – главному архитектору Проектного института уникальных сооружений «Арена» Дмитрию Бушу присвоили звание «Народного архитектора РФ». А члену Союза театральных деятелей РФ Валерию Полетаеву присвоили звание «Заслуженного артиста РФ».
Почетные звания, в числе которых «Заслуженный врач РФ», «Заслуженный работник здравоохранения РФ», «Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный работник высшей школы РФ», «Заслуженный работник культуры РФ», «Заслуженный эколог РФ», «Заслуженный юрист РФ», присвоены группе жителей столицы. Также заслуги москвичей были отмечены благодарностью президента России.
Собянин также отметил заслуги группы москвичей благодарностью, почетной грамотой и знаком правительства Москвы «Заслуженный учитель города Москвы», а также рядом почетных званий.
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