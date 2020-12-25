РИАМО - 25 дек. В столице с начала текущего года эвакуаторы «Московского паркинга» бесплатно переместили более 1,5 тысяч автомобилей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Московского паркинга».

Эвакуаторы бесплатно переместили порядка 1,2 тысячи легковушек и более 350 грузовиков, которые не смогли самостоятельно покинуть место аварии.

«Одна из главных задач службы эвакуации «Московского паркинга» — помогать экстренным службам 24/7 устранять последствия ДТП. По заявкам экстренных служб эвакуаторы оперативно приезжают на место аварии и бесплатно перемещают поврежденные автомобили», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что благодаря слаженной работе удается предотвращать серьезные заторы в городе.

По его словам, помощь в перемещении поврежденных машин в этом году чаще всего требовалась на МКАД, Варшавском шоссе, Волгоградском проспекте, Калужском шоссе и Каширском шоссе.

По всем вопросам о платном парковочном пространстве Москвы можно обращаться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам +7 495 539 5454 или 3210 с мобильного.