РИАМО - 25 дек. В Пушкинском городском округе Госжилинспекция Подмосковья отказалась изменять реестр УК, несмотря на то, что ООО «СКВ Строй» требовало признать решение в отношении дома 2 по улице Зеленый город в поселке Зеленоградский незаконным, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции региона.

После того, как областной Арбитражный суд рассмотрел материалы сторон, он признал отсутствие оснований для удовлетворения требований ООО «СКВ Строй», поскольку оно нарушило порядок внесения изменений в реестр лицензий.

«Суд отметил, что при расчете кворума и в дальнейшем при подсчете голосов учитываются только голоса собственников помещений в многоквартирном доме, их представителей и лиц, принявших помещения по передаточному акту. Таким образом, застройщик вправе участвовать в общем собрании собственников только в случае оформления права собственности на нереализованные помещения», — сказала руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

Так, при проверке документов удалось установить, что в собрании собственников на основании разрешения на ввод дома в эксплуатацию принимала участие и компания-застройщик, однако документов, которые подтверждали бы оформление права собственности на нереализованные помещения предоставлено не было, что является нарушением нормы жилищного законодательства.

По итогам рассмотрения материалов управляющая компания получила отказ в удовлетворении своих требований.