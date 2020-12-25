РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. Порядка 200 единиц спецтехники ликвидируют последствия сильного снегопада на дорогах, во дворах и общественных пространствах городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Коммунальные службы городского округа Люберцы ликвидируют последствия снегопада. В первую очередь, приводим в порядок дороги, остановочные павильоны, подъезды к медицинским учреждениям и социально значимым объектам, дворовые территории. В уборке дорог и общественных территорий принимает участие 200 единиц спецтехники и 1098 дворников», - сказал Ружицкий.

Он попросил жителей городского округа по вопросам уборки обращаться в администрацию.

«Если у вас есть вопросы или пожелания по данной теме, оставляйте их под постом на моих личных страницах в социальных сетях или отправляйте на мою личную почту: glava@lubreg.ru», - пояснил Ружицкий.