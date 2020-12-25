РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. Ансамбль «Рассвет» из Котельников стал лауреатом Открытого фестиваля-конкурса «Кроха-2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Кроха» – масштабный фестиваль детского творчества, который ежегодно проходит во Дворце культуры «Капотня».

«Образцовый коллектив «Ансамбль народного танца «Рассвет» под руководством Надежды Гончаровой не только стал Лауреатом II степени Открытого фестиваля-конкурса детского творчества «Кроха-2020», но и завоевал приз зрительских симпатий», - говорится в сообщении.

Фестиваль проводится в два этапа и включает в себя конкурс по следующим номинациям: исполнение вокальных произведений, изобразительное искусство и графика, конкурс чтецов, танцевальное мастерство, инструментальное исполнительство, декоративно-прикладное искусство.

Конкурсную оценку выступлений осуществляет жюри. В его состав фестиваля входят высококвалифицированные специалисты, деятели культуры и искусств России.