РИАМО - 25 дек. В столице по улицам будут курсировать более тысячи единиц наземного транспорта, украшенного к Новому году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В пятницу мэр города Сергей Собянин осмотрел новогодние электробусы.

«В Москве сложилась хорошая традиция украшать к Новому году общественный транспорт. И в этом году мы не будем ее нарушать. И, как и в прошлом году, в новогоднюю ночь метро, МЦК и наземный общественный транспорт будут работать бесплатно. А парковка будет бесплатной до 10 января», — сказал Собянин.

Уже шестой год в столице будет ездить новогодний украшенный транспорт. «Мосгортранс» украсил светодиодными гирляндами 50 трамваев и 50 электробусов. А в метро пустили новогодний состав «Еж». Он будет курсировать на Кольцевой линии.

Кроме того, более 1 тысячи автобусов и 25 парконов ЦОДД появятся на дорогах столицы в праздничной оклейке.