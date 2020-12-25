РИАМО - 25 дек. Несмотря на сильный снегопад в Москве, все системы энергообеспечения и теплоснабжения работают в штатном режиме, отключений не зафиксировано, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По состоянию на 16:00 пятницы в городе выпало около восьми сантиметров снега.

«Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада. Они зачищают лотковые части, вывозят снег на снегосплавные пункты, чистят крыши жилого и нежилого фонда», — подчеркнул Бирюков.

На улицах города работают более 9 тысячи единиц различной снегоуборочной техники и около 40 тысяч рабочих.