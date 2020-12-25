РИАМО - 25 дек. Около 60% опрошенных менеджеров и владельцев компаний заявили, что новогодние корпоративы в их фирмах полностью отменены в этом году.

Оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком» изучил планы работающих в офисах россиян на предновогодние дни. Как выяснилось, большинство из них лишено привычных праздничных мероприятий в кругу коллег.

«Опрос, в котором приняли участие более 1 тысячи менеджеров и владельцев компаний, показал, что чаще всего новогодние корпоративы полностью отменены — так ответили 60% респондентов. При этом 12% указали, что вечеринки не будет, но их компании собираются так или иначе «компенсировать» это сотрудникам: (7%) подарками или (5%) пополнением премиального фонда», — говорится в сообщении.

Отмечают Новый год с сослуживцами менее трети опрошенных. Причем обычный праздник и банкет (естественно, с оговоркой об обязательных мерах предосторожности и социальной дистанции) будет у каждого десятого, а для 18% сотрудников корпоратив пройдет онлайн — с помощью видеоконференций.

Многие компании за время карантина и удаленной работы освоили этот формат и все организуют самостоятельно, таковых 8%. Внешние подрядчики помогают только в 5% случаев. Столько же участников опроса сказали, что никакого специального онлайн-мероприятия у них не планируется, но с помощью видеосвязи люди соберутся по отделам, чтобы поздравить ближайших коллег.