РИАМО - 25 дек. Около 60% опрошенных менеджеров и владельцев компаний заявили, что новогодние корпоративы в их фирмах полностью отменены в этом году.
Оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком» изучил планы работающих в офисах россиян на предновогодние дни. Как выяснилось, большинство из них лишено привычных праздничных мероприятий в кругу коллег.
Отмечают Новый год с сослуживцами менее трети опрошенных. Причем обычный праздник и банкет (естественно, с оговоркой об обязательных мерах предосторожности и социальной дистанции) будет у каждого десятого, а для 18% сотрудников корпоратив пройдет онлайн — с помощью видеоконференций.
Многие компании за время карантина и удаленной работы освоили этот формат и все организуют самостоятельно, таковых 8%. Внешние подрядчики помогают только в 5% случаев. Столько же участников опроса сказали, что никакого специального онлайн-мероприятия у них не планируется, но с помощью видеосвязи люди соберутся по отделам, чтобы поздравить ближайших коллег.
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