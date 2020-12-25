РИАМО - 25 дек. Любимые произведения, а также специальная новогодняя коллекция книг и товаров ждут посетителей в новом книжном магазине «Читай-город», который открылся в ТРЦ «Мега» в подмосковных Химках, говорится в сообщении пресс-службы сети магазинов.

«В новом магазине можно найти классику литературы, новинки и бестселлеры, книги по бизнесу и психологии, кулинарные издания и поэтические сборники, а также яркие детские книжки и пособия для учебы, в том числе и на иностранных языках», — отмечается в материале.

Кроме того, в магазине «Читай-город» есть большой выбор подарков родным и близким. Это яркие елочные украшения, мягкие подушки-зверушки, забавные кружки, пеналы, косметички и многое другое.

«Если вы еще не определились с подарком, обратите внимание на сертификаты, это отличный вариант корпоративного подарка. В наличии несколько номиналов: 500, 1000 и 3000 рублей. Сертификаты доступны в новогоднем оформлении», — говорится в сообщении.

А для тех, кто привык делать онлайн-покупки, «Читай-город» станет удобным пунктом самовывоза заказов из интернет-магазина. Доставка в магазины сети осуществляется бесплатно.