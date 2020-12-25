РИАМО - 25 дек. Дорожные службы Подмосковья продолжают убирать снег на дорогах, для уборки выехало рекордное с начала сезона количество спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Сейчас высота снежного покрова в регионе достигает семи сантиметров.

«Уже очищено и обработано около 24,5 тысяч километров областных дорог», - говорится в сообщении.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, последствия снегопада ликвидируют свыше 2,6 тысячи дорожных рабочих и более 1,8 тысячи единиц спецмашин.

«Всего очищено и обработано более 14,6 тысячи километров дорог регионального значения и порядка 10 тысяч муниципальных дорог. В случае необходимости будет выведена дополнительная техника», — добавил Гержик.