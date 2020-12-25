РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. Бесплатный новогодний концерт пройдет для жителей Люберец 26 декабря в «Доме офицеров», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В субботу, 26 декабря, культурный центр «Дом офицеров» приглашает люберчан на концертную программу «Любимый праздник». Начало в 16:00», - говорится в сообщении.

Для жителей округа прозвучат любимые новогодние песни. Вход на мероприятие пройдет по предварительной записи по телефону: 8(495)501-63-57.

КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: 3-е Почтовое отделение, дом №3.