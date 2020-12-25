РИАМО - 25 дек. Водителям не следует парковать машины вдоль дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике в расчистке проезжей части, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В пятницу на дорогах региона наблюдается плотное транспортное движение. Это связано с продолжительным снегопадом. Так, на текущий момент движение затруднено на центральных улицах региональных городов и на крупных шоссе, в числе которых Домодедовское, Симферопольское, Минское, Волоколамское, Можайское, Пятницкое, Ярославское и Егорьевское.

«Чтобы вам было комфортнее, рекомендуем пользоваться общественным транспортном», - говорится в сообщении.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в связи с обильными снегопадами дорожные и коммунальные службы региона работают в усиленном режиме.