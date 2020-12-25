РИАМО - 25 дек. Количество стандартных товарных единиц в каталоге столичного портала поставщиков достигло одного миллиона позиций, большинство из них попало на портал в 2020 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В этом году на портале появилось новых 678 тысяч позиций.

«Сегодня на портале для заказчиков Москвы и еще 36 регионов страны доступен один миллион уникальных позиций, из которых 485 тысяч были внесены в систему по результатам обработки заявок от поставщиков, еще 515 тысяч сформированы на основании системного анализа востребованности продукции или услуг среди всех государственных контрактов, заключаемых московскими заказчиками», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ресурс запустили в 2013 году. Он помогает автоматизации процедур закупок малого объема. Каталог стандартных товарных единиц появился в 2018-м.

«Всего в 2020 году в каталог стандартных товарных единиц было добавлено больше половины существующего ассортимента — 678 тысяч позиций, а общее количество поставщиков на портале сегодня превышает 206 тысяч», - добавил Ефимов.

По словам руководителя департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко, объем продукции будет расширяться.

«Миллион позиций — знаковое число для каталога портала поставщиков. Но объем продукции будет увеличиваться и дальше, что позволит государственным заказчикам выбирать наиболее оптимальные товары и услуги под свои потребности, а поставщикам — находить новых покупателей», — отметил Лысенко.