РИАМО - 25 дек. На официальном портале правительства Московской области разместили карту пунктов вакцинации от коронавируса, на нее нанесены 93 пункта.

Для каждой точки на карте указана медицинская организация, к которой относится пункт вакцинации, адрес и режим работы самого пункта.

Ранее в Подмосковье открылась электронная запись на вакцинацию от Covid-19.

Первую зарегистрированную в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» создали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Вакцина от Covid-19 является двухвекторной, то есть вакцинация проводится дважды, что обеспечивает длительный иммунитет.

В рамках заключительных клинических испытаний препарат показал высокую эффективность.

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Текстовая трансляция

25 ДЕКАБРЯ

- Московский клуб Adrenaline Stadium закрыли на месяц за нарушение антиковидных мер. Ранее в заведении с нарушениями прошел концерт рок‑музыканта Валерия Кипелова.

- Около 1 млн пассажиров и водителей проверили в Подмосковье на наличие масок за пандемию. Всего было проведено порядка 35 тысяч рейдов.

- Студенты подмосковных вузов вернутся к обучению в очном формате после 12 января, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация.

- Досрочный ЕГЭ в 2021 году отменили из‑за Covid‑19. Тем, кто не поступает в вузы, нужно будет сдать лишь экзамен по русскому языку и математике​.

- Воробьев: Медпомощь в Подмосковье перейдет на новый уровень качества после пандемии. По его словам, пандемия коронавируса стала мощным катализатором изменений в сфере здравоохранения.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве за минувшие сутки госпитализированы 1 923 пациента с Covid‑19. На искусственной вентиляции легких в больницах Москвы находится 541 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 29 018 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 576 больных. В Москве - 7 315.

- После вакцинации уровень антител к Covid‑19 оказывается выше, чем после болезни. При этом титр антител ‒ не единственный показатель наличия иммунитета.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 5659 пациентов. С начала пандемии выздоровели 593 939 человек.

- Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в городе выявлено более 764 тысяч случаев заражения коронавирусом.