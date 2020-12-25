РИАМО - 25 дек. На официальном портале правительства Московской области разместили карту пунктов вакцинации от коронавируса, на нее нанесены 93 пункта.
Для каждой точки на карте указана медицинская организация, к которой относится пункт вакцинации, адрес и режим работы самого пункта.
Ранее в Подмосковье открылась электронная запись на вакцинацию от Covid-19.
Первую зарегистрированную в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» создали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Вакцина от Covid-19 является двухвекторной, то есть вакцинация проводится дважды, что обеспечивает длительный иммунитет.
В рамках заключительных клинических испытаний препарат показал высокую эффективность.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
25 ДЕКАБРЯ
- Московский клуб Adrenaline Stadium закрыли на месяц за нарушение антиковидных мер. Ранее в заведении с нарушениями прошел концерт рок‑музыканта Валерия Кипелова.
- Около 1 млн пассажиров и водителей проверили в Подмосковье на наличие масок за пандемию. Всего было проведено порядка 35 тысяч рейдов.
- Студенты подмосковных вузов вернутся к обучению в очном формате после 12 января, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация.
- Досрочный ЕГЭ в 2021 году отменили из‑за Covid‑19. Тем, кто не поступает в вузы, нужно будет сдать лишь экзамен по русскому языку и математике.
- Воробьев: Медпомощь в Подмосковье перейдет на новый уровень качества после пандемии. По его словам, пандемия коронавируса стала мощным катализатором изменений в сфере здравоохранения.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Москве за минувшие сутки госпитализированы 1 923 пациента с Covid‑19. На искусственной вентиляции легких в больницах Москвы находится 541 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 29 018 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 576 больных. В Москве - 7 315.
- После вакцинации уровень антител к Covid‑19 оказывается выше, чем после болезни. При этом титр антител ‒ не единственный показатель наличия иммунитета.
- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 5659 пациентов. С начала пандемии выздоровели 593 939 человек.
- Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в городе выявлено более 764 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии