РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 дек. В городском округе Мытищи в центральном парке культуры и отдыха 26 декабря пройдут развлекательные праздничные мероприятия, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Мытищах начинаются новогодние мероприятия учреждений культуры. 26 декабря в центральном парке стартует развлекательная программа.

«С 15:00 до 17:00 в амфитеатре для всех желающих будет играть духовой оркестр, а на площадках перед амфитеатром и у фонтана МАУК «БИЦ», КИЦ «Леонидовка», кукольный театр «Огниво» и другие муниципальные учреждения проведут развлекательную программу», - говорится в сообщении.

В 16:00 на центральной аллее парка новогодние персонажи проведут парад. В это же время, но на площадке у фонтана, начнется развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, а в 17:00 – интерактивный световой спектакль и шоу «Танцевальное конфетти».