РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. В подмосковном Подольске приняли бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, доходная часть бюджета на следующий год составит свыше 14,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

24 декабря на заседании совета депутатов городского округа Подольск принят муниципальный бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

«В новый год мы входим с утвержденным главным финансовым документом – это важно. Доходная часть бюджета округа утверждена в сумме более 14,4 миллиарда рублей, расходная – свыше 14,8 миллиарда рублей. Расходы сформированы в рамках 19-ти муниципальных программ», - сказал глава округа Николай Пестов.

По его словам, как и в предыдущие годы, бюджет сохраняет социальную направленность: расходы на социальную сферу – образование, социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт – остаются приоритетными и составляют 76,4% от общих бюджетных расходов.

По собственным налоговым и неналоговым доходам бюджет округа на 2021 год, несмотря на объективные сложности, будет больше, чем в 2020 году, на 127,1 миллиона рублей. Также в Подольске продолжится работа по выполнению ранее взятых обязательств.

«Необходимо достроить и ввести три новые школы-новостройки в Кутузове и Кузнечиках, пристройку к школе №13, передать жителям тринадцати аварийных домов новые квартиры в двух муниципальных домах-новостройках в Дубровицах, продолжить обустройство бульвара Юности от улицы Свердлова до улицы Большой Серпуховской, приступить к реализации проекта реконструкции городского парка имени Талалихина и решить ряд других вопросов», - заключил глава.