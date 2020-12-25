РИАМО - 25 дек. В интернете опубликовали видео, на котором виден выкатившийся за пределы взлетной полосы самолет, инцидент случился во аэропорту Внуково.

На видео, которое опубликовано на странице Сергея Нерулайфова во «ВКонтакте», видно, как пассажиры идут к автобусам и садятся в них. По словам очевидца, который комментирует запись, самолет заехал на поле.

«Сидели, наверное, час. Ждали, пока нас выпустят», - сказал очевидец.

По данным СМИ, воздушное судно выкатилось примерно на 20 метров за взлетную полосу. Экипаж самолета — девять человек, на борту было 109 пассажиров. Пассажиров высадили, аэропорт не закрывался. Владеет самолетом АО «Авиакомпания «Якутия».

Самолет выкатился за пределы взлетно‑посадочной полосы во Внуково. ВИДЕО>>